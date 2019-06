«Termoli ha l’occasione per andare avanti. Angelo è l’uomo giusto»

REDAZIONE TERMOLI

Ha ripercorso le tappe di quanto fatto in cinque anni di amministrazione e di quanto ha ancora in mente di fare ma soprattutto ha lanciato un monito «che è quello di scegliere tra il coraggio di fare e il ritorno al passato di gente che promette posti di lavoro e altri servizi oltre a promettere anche di aumentare la pensione o di puntare alle privatizzazioni». Ha chiuso la propria campagna elettorale in un giorno e in un orario insoliti per la politica bassomolisana abituata ai comizi del venerdì sera Angelo Sbrocca. Il candidato sindaco del centrosinistra che domenica si scontrerà al ballottaggio con Francesco Roberti ha scelto la “calda” piazza Monumento delle 17 di un giovedì pomeriggio come tanti altri per lanciare le ultime frecce della sua campagna elettorale. Al suo fianco Paolo Gentiloni, ex Presidente del Consiglio dei Ministri e attuale presidente del Partito Democratico, «un uomo che mi è vicino per tanti aspetti, primo fra tutti la pacatezza», ha esordito Sbrocca davanti alla platea delle persone che sono accorse per ascoltarlo e ascoltare Gentiloni arrivato in basso Molise per tirare la volata al candidato del Pd e di tutto il centrosinistra. In platea anche Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla ex e attuale segretario regionale dei democratici oltre a gran parte della squadra di governo che ha assistito Sbrocca nei cinque anni di mandato e a tanti dei candidati consiglieri. «Con la mia riconferma a sindaco possiamo attuare il coraggio di fare mentre siamo altrettanto certi che dall’altra parte c’è la somma di più di 200 anni di amministrazione, tre ex sindaci e non so quanti ex assessori e consiglieri comunali», ha proseguito Sbrocca prima di passare ad elencare le cose fatte dalla piscina del parco al lungomare alle rotatorie alle strade. «Certo qualche buca ancora da rattoppare c’è ma si può sempre migliorare». Sotto la lente, però, anche l’astensionismo che si è verificato al primo turno e che rischia di aumentare anche al secondo. «Dobbiamo riportare al voto le diecimila persone che hanno deciso di non votare al primo turno» e l’appello «a chi mi ha sostenuto al primo turno e che continuerà a farlo e lo sta facendo anche adesso venendo qui in piazza Monumento per noi che siamo abituati a fare comizi la sera questo è sicuramente un orario insolito». Gentiloni da parte sua ha voluto lanciare un messaggio di «forza, fiducia e sostegno al nostro sindaco. Termoli tra due giorni, nel voto del ballottaggio, ha la grande occasione per continuare ad andare avanti e non tornare indietro a un passato che non vogliamo vedere in questa città. Non vogliamo rimettere Termmoli in antiche mani ma vogliamo scommettere ancora su quello che il sindaco Sbrocca ha dimostrato e che è fondamentale per governare la città». Di qui il ricordo «di quando ho fatto l’assessore nella mia città e conservo il ricordo di quell’esperienza come quella più straordinaria perché non c’è niente come il compito di rappresentare la propria città che consente di avere un rapporto diretto coi cittadini e misurare il peso delle decisioni che si prendono. Non è vero, come pensa qualcuno, che per amministrare una città c’è bisogno di slogan – ha proseguito Gentiloni – o di seminare paure e divisioni tra i cittadini come sta facendo qualcuno». Un passaggio che si è trasformato in una stilettata verso Salvini: «chi ha ruoli importanti di governo come la sicurezza del Paese come il Ministro degli Interni non può passare settimane perennemente in campagna elettorale ad esaltare la separazione dei cittadini e l’odio nei confronti delle persone diverse. Da chi amministra dipendono tante cose come le nostre vite e quelle delle nostre famiglie e delle nostre comunità. Se al primo turno c’è una scelta di partito o basata su questioni ideologiche, al secondo turno la scelta è semplice. I cittadini devono votare a chi vogliono affidare le chiavi della propria città e Angelo Sbrocca è la scelta giusta per non tornare indietro». E ancora un passaggio di politica nazionale sul voto del 26 maggio «dal quale abbiamo avuto dei buoni segnali provenienti dalle città ed è la chiarissima dimostrazione che i cittadini scelgono in base alla capacità di visione e di passione del loro sindaco».