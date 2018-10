Termoli si appresta a diventare una città ‘green’. Al passo con le direttive europee che si schierano a favore di una riduzione delle emissioni che hanno contribuito ad accelerare il cambiamenti verso una nuova mobilità sostenibile ed ecologica ecco che spunta in città la prima colonnina per la ricarica di veicoli elettrici. La postazione tutta in “verde”, il colore per eccellenza legato alla sostenibilità e all’attenzione per l’ambiente, è stata allestita da Enel X all’interno del parcheggio del centro commerciale La Fontana e permette la ricarica di automobili, biciclette e motociclette attraverso il collegamento con la rete elettrica.

È possibile poter ricaricare il proprio veicolo attraverso la App ‘Enel X Recharge’ disponibile per i sistemi Android o i-OS, oppure con una speciale card da richiedere attraverso la stessa applicazione.

Dunque Termoli guarda al futuro e certamente il lancio di nuovi punti di ricarica è indice di un cambiamento a livello globale.