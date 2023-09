Termoli, giornata mondiale dell’Alzheimer: si lavora per creare una struttura dedicata ai malati

In occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer, istituita nel 1994 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dall’Alzheimer’s disease international (Adi) che ricade il 21 settembre, si è svolto a Termoli, nella sala consiliare del Comune, un evento dedicato a questa patologia. Presenti Silvana Ciciola, assessore alle politiche sociali del comune di Termoli, Hanen Gzaiel presidente associazione Salam Aps, Antonio D’Ambrosio intervenuto sul tema “L’Alzheimer: oltre il buio la speranza” e Mino Dentizzi su “Le demenze: attualità e prospettive”. “Abbiamo bisogno di strutture per l’Alzheimer -hanno affermato- e stiamo lavorando per crearne una dedicata anche all’autismo proprio a Termoli, nel terreno posto alle spalle dell’Rsa Opera Serena. Questo convegno di oggi vuole essere proprio una apertura a ciò che bisogna ancora fare nell’immediato futuro”. Gli ultimi dati disponibili parlano di 6mila molisani affetti da questa malattia. “In quasi ogni famiglia c’è qualcuno affetto da Alzheimer- ha affermato il dottor Dentizzi- ma siamo molto insiste anche e soprattutto dal punto di vista dell’assistenza con malati e famiglie lasciati abbandonati a se stessi”.