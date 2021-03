Termoli, gattina smarrita a Difesa Grande

Gattina smarrita a Termoli, in contrada Difesa Grande. «Non rientra a casa da domenica pomeriggio (14/03), solitamente non si allontana per più di un paio d’ore e dato il brutto tempo di quella notte siamo molto preoccupati! Ha la medaglietta che vedete in foto con il suo nome ed il mio numero di telefono ed è facilmente riconoscibile per le sue macchie sul mantello!

Chiunque l’avesse avvistata per favore mi contatti al 3408406098». E’ inoltre possibile contattare anche la nostra redazione.