È scoppiata la festa nel pieno centro di Termoli dopo la vittoria matematica conquistata oggi dal Termoli calcio. Dopo 7 anni la squadra giallorossa torna in serie D dopo un campionato in cui il Termoli l’ha fatta da padrone. Merito della società tutta e dei ragazzi che hanno saputo fare squadra e riportare la piazza giallorossa ai fasti di un tempo. Dallo stadio Cannarsa la festa si è spostata in piazza Sant’Antonio dove giocatori e tifosi si sono ritrovati per festeggiare questo grande risultato.