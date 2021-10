I valori che hai trasmesso ai tuoi cari sono un punto di riferimento per tutti. Rispetto, generosità, gentilezza e, in una parola, tanto amore. Originaria di Borrello, in Abruzzo, ma da tempo residente a Termoli, oggi Emma D’Orfeo spegne novantanove candeline. A lei gli auguri più affettuosi dai figli Maria Giovanna e Mario, dalla nuora, da tutti i parenti e amici con un abbraccio grande grande. Ti vogliamo un mondo di bene!