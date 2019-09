Termoli e gli spazi per i giovani: «Genitori voi cosa ne pensate?»

Il sondaggio lanciato dall’alta squadriglia del gruppo scout Termoli 1

Un sondaggio nato con l’obiettivo di conoscere quello che i genitori dei bambini termolesi pensano della loro città, una città spesso “accusata” di essere poco appetibile per le famiglie e di offrire poche possibilità ai più piccoli. E così gli scout dell’alta squadriglia del gruppo Termoli 1 hanno pensato di chiedere alla città cosa ne pensa e cosa, eventualmente, andrebbe modificato. Dodici domande (a cui è possibile rispondere nel link pubblicato sotto) che puntano proprio sulla necessità di conoscere se esistono spazi di gioco per i bambini ed eventualmente cosa si potrebbe fare di più per rendere la città ancora più vivibile. «Abbiamo voluto interrogare i genitori per chiedere a loro quali sono le reali opportunità che ci sono a Termoli – raccontano i giovani scout – se Termoli è uno spazio per giovani. Abbiamo chiesto ai papà e alle mamme se ci sono parchetti adatti per giocare all’aria aperta, se sono puliti e in che condizioni sono. Noi siamo l’alta squadriglia del reparto Termoli 1 e abbiamo deciso di fare questa impresa per capire le opportunità che ci sono per i giovani». Un sondaggio che nasce dall’esperienza diretta degli stessi scout. «Noi come ragazzi ci siamo accorti che nel nostro territorio ci sono pochi spazi per noi e abbiamo fatto un sondaggio per vedere se anche gli altri cittadini pensano la stessa cosa». Di qui la decisione di scendere in piazza nel pomeriggio di sabato e di far “votare” i tanti genitori che si sono avvicinati al banchetto organizzato in piazza Monumento. «Per dare qualche “momento di respiro” ai genitori abbiamo anche organizzato dei giochi con i bambini in maniera da far divertire anche loro», hanno concluso i ragazzi scout che sono pronti anche a portare all’attenzione delle istituzioni i risultati del loro sondaggio affinché possa realmente muoversi qualcosa.

Di seguito il link per votare il sondaggio realizzato dal gruppo Scout Termoli 1

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeO2mWk9VHynpbavd-qbVui2S0zbPYuRvn3sppSdRko6uSnSQ/viewform