Termoli e Chorzow rinnovano il rapporto di gemellaggio. Rinsaldata l’amicizia ventennale tra le due città

E’ stato un momento per rinsaldare una amicizia ventennale contraddistinta da un rapporto votato all’aiuto verso il prossimo. Una delegazione della città di Chorzow in Polonia è giunta a Termoli per rinnovare il rapporto di gemellaggio voluto da la città adriatica e quella polacca. Ad accogliere la delegazione polacca il Sindaco Francesco Roberti, il vice Sindaco Vincenzo Ferrazzano, l’assessore alla Cultura Sport e Turismo Michele Barile ed altri amministratori con Padre Enzo Ronzitti della parrocchia di San Pietro e Paolo che venti anni fa diede il via a questa collaborazione all’insegna dell’amicizia. Per Chorzow erano presenti il Sindaco Andrzey Kotala, l’interprete Ewa Przywara ed altri esponenti della città polacca. Durante la cerimonia ufficiale è stata ricordata la raccolta di solidarietà “Termoli Per l’Ucraina” voluta proprio dalla parrocchia di San Pietro e Paolo in collaborazione con l’amministrazione comunale. Sono stati raccolti beni, generi alimentari e di prima necessità che alcuni mesi fa furono inviati a Chorzow con un convoglio. I beni sono stati poi destinati alla città polacca che ha accolto numerosi profughi e a quella di Tarnopol in Ucraina gemellata proprio con Chorzow. Una nuova raccolta è stata invece avviata in questi giorni per reperire materiale scolastico da destinare agli sfollati e alla città di Chorzow.I volontari della Misericordia, Arca, Sae112 e ValTrigno sono presenti dinanzi ai supermercati e centri commerciali per ricevere tutta la cancelleria che sarà donata dai termolesi. Sarà possibile donare il materiale scolastico anche nella giornata di domenica presso la Polisportiva San Pietro e Paolo dove si svolgerà un torneo di calcio che dalle 12 del mattino fino a mezzanotte vedrà in campo tutti i giovani del San Pietro e Poalo e quelli del Termoli 1920 e Termoli 2016 che hanno aderito alla maratona calcistica voluta dalla parrocchia di San Pietro e Paolo in occasione del rinnovo del gemellaggio. La raccolta proseguirà poi fino a dicembre.Conclusa in Comune la cerimonia ufficiale, i sindaci di Termoli e Chorzow con Don Enzo Ronzitti hanno raggiunto la sede della Misericordia di Via Biferno per ringraziare tutti i volontari che partecipano a tutte le attività volte alla solidarietà. Sono loro i veri protagonisti di queste iniziative ai quali il Sindaco Francesco Roberti e il Sindaco Andrzey Kotala hanno voluto rivolgere i più sentiti ringraziamenti da parte delle amministrazioni rappresentate. Con Don Enzo Ronzitti e il Governatore Romeo Faletra, era presente anche il vescovo della Diocesi di Termoli e Larino, Monsignor Gianfranco De Luca. Dunque Termoli e Chorzow, dopo venti anni, ancora insieme all’insegna della solidarietà, dell’amicizia e della collaborazione per dare vita ad un nuovo cammino volto all’aiuto reciproco. Domenica mattina presso la parrocchia di San Pietro e Paolo sarà celebrata una funzione regiosa in italiano e polacco alla presenza delle autorità dei due Comuni.

