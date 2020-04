Termoli e Buoni spesa per i cittadini bisognosi

Per i buoni spesa, sono state ammesse 471 domande e 122 escluse di cui 106 per mancanza di requisiti e 16 per aver presentato doppia istanza – scrivono da gruppo M5S del Comune di Termoli – L’amministrazione Roberti ha a disposizione ancora, circa 164.000 mila. Pur sapendo che questo provvedimento non può assolutamente risolvere in toto la situazione venutasi a creare, attendiamo che venga pubblicato, in tempi stretti, un nuovo avviso per aiutare le numerose famiglie che presentano situazioni al limite e che ancora aspettano, nonostante la disponibilità dei fondi nazionali. Se la ratio di questa manovra, era quella di aiutare nell’immediatezza il maggior numero possibile di persone, prendiamo atto del fatto che le nostre censure relative alle caratteristiche dell’avviso (reddito o beneficio sino a 300 euro) ha posposto nel tempo l’efficacia del provvedimento.