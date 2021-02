Termoli e 27 comuni del basso Molise in zona rossa: c’è l’ordinanza

C’è l’ufficialità del presidente del Molise, Donato Toma. Da domani il basso Molise è in zona rossa. La conferma è arrivata al termine della riunione che si è tenuta in videoconferenza con i sindaci dell’intera zona. A rientrare nell’ordinanza di Toma (clicca QUI per leggere il testo integrale) ci sono 28 comuni del basso Molise e sono: Campomarino, Termoli, Acquaviva Collecroce, Casacalenda, Castelmauro, Civitacampomarano, Colletorto, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Palata, Petacciato, Portocannone, Ripabottoni, Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Tavenna e Ururi. L’ordinanza ha efficacia fino al 21 febbraio 2021.