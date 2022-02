Termoli, docenti universitari dalla Tunisia e dall’Europa per visitare la città

La delegazione arriverà il prossimo 1° marzo. L’ateneo è capofila di un progetto per l’organizzazione e l’accreditamento di un master internazionale

Nella prima settimana di marzo, l’Università degli studi del Molise ospiterà in Molise una delegazione di docenti provenienti dalla Tunisia e dalle università europee partner del progetto. L’ateneo è capofila del progetto europeo CUDHIMA (Curriculum Development: An innovative Master in History and Archeology) finanziato dal programma europeo ERASMUS + KA2.

Obiettivo del progetto è l’organizzazione e accreditamento di un master internazionale, un percorso di alta formazione universitaria, di orientamento professionale per la valorizzazione del patrimonio culturale in un’ottica di modernizzazione e internazionalizzazione del sistema universitario tunisino in un quadro europeo. In particolare, nella giornata del primo marzo la delegazione sarà a Termoli. Alle ore 10 sarà ospite del MACTE. Alle 11:30 la delegazione si sposterà al Borgo Antico, dove durante la visita al Castello Svevo incontrerà l’Assessore alla Cultura Michele Barile che porterà i saluti dell’amministrazione comunale.