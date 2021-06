L’amicizia è un valore importante, dà senso a un rapporto speciale, ti dona serenità in ogni momento. Nel condividere gioie e difficoltà, esperienze e fatiche, progetti e confidenze. Quando si incontra una persona così il cuore si riempie di affetto. Carissima Anna, queste parole sono tutte per te ed esprimono ciò che provo nei tuoi confronti con grande stima e riconoscenza. Ti voglio un mondo di bene con i migliori auguri per i tuoi 49 anni. Maria Cinzia Capetola.