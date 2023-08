Termoli, dal 19 agosto scatta il fermo pesca che durerà fino al 24 settembre

I pescherecci resteranno attraccati in porto a Termoli da domani, 19 agosto, fino al 24 settembre. Mancano poche ore, dunque, al fermo pesca che interesserà parte delle Marche con San Bendetto del Tronto e del Molise, mentre per il resto delle marinerie dell’Adriatico, dal Friuli Venezia Giulia al Veneto, dall’Emilia Romagna fino a parte delle Marche e della Puglia il fermo era già scattato il 29 luglio e terminerà il 9 settembre.

«Nonostante l’interruzione dell’attività sulle nostre tavole – ha precisato in una nota Coldiretti Impresapesca – sarà comunque possibile trovare prodotto italiano, dal pesce azzurro come le alici e le sarde, al pesce spada, ed inoltre a spigole, orate, sogliole, cannocchie, vongole e cozze provenienti dalla barche della piccola pesca, dalle draghe e dall’acquacoltura».

Tuttavia, si consiglia sempre di verificare bene le informazioni in etichetta sui banchi di pescherie e supermercati, anche se per garantire una reale trasparenza, sarebbe fondamentale arrivare all’etichettatura obbligatoria dell’origine anche al ristorante. Va detto anche che il fermo di quest’anno arriva in un momento difficile poiché il blocco dell’attività va a sommarsi al caro carburanti che spesso costringe i pescherecci a navigare in perdita o a ridurre le uscite favorendo così le importazioni di pesce straniero.