Termoli come un dipinto nello scatto pubblicato dal Corriere della Sera

Uno scorcio tutto termolese quello apparso sulla pagina Facebook del Corriere della Sera. Uno scatto fatto alle spalle del Castello Svevo che guarda verso la spiaggia di Sant’Antonio. Il post è accompagnato da questa descrizione: Linee, colori e geometrie: sembra un dipinto, è in realtà una fotografia scattata al Borgo Antico di Termoli, in Molise. Sullo sfondo, una barca a vela naviga placida sul mare azzurro. È arrivata l’estate! Con #fotografalestate vogliamo creare un album delle vacanze condiviso, da sfogliare ogni giorno, uno scatto alla volta. Instagram: @vincenzomelino

Dunque Termoli è stata scelta per il contest del Corriere della Sera ma non è la prima volta che la nostra cittadina finisce sulla stampa nazionale per le sue bellezze. Termoli ed il Molise in generale in questi ultimi anni sono tra le mete turistiche più gettonate in Italia. Sono tanti anche i vip che hanno scelto e che continuano a scegliere la nostra terra ricca di storia e di posti meravigliosi.