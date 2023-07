Termoli come Porto Cervo, per una settimana si può spendere fino a 8mila euro

Abbiamo ‘chiesto aiuto’ a Booking simulando una prenotazione (7 giorni in coppia) sulla costa molisana. Si parte dagli 800 euro per un B&B fuori mano per arrivare a cifre esorbitanti per una villa fronte spiaggia

E’ boom dei prezzi di hotel e aerei. Non accenna a fermarsi l’ondata dei rincari nel settore del turismo, con prezzi e tariffe che continuano a salire a ritmo vertiginoso rendendo sempre più costose le vacanze estive.

Lo ha denunciato il Codacons che, in più di un’occasione negli ultimi mesi, ha segnalato aumenti vertiginosi per gli hotel (fino al 53%) e rincari anche per aerei, pacchetti vacanza e gelati.

La prima nota dolente riguarda il comparto dei servizi legati ai trasporti, analizza l’associazione. Un biglietto aereo per un volo nazionale costa oggi il 43,9% in più rispetto allo scorso anno, +42,6% se si sceglie una destinazione europea, +36,8% una meta internazionale.

Il trasporto ferroviario rincara del 3,8% mentre benzina e gasolio hanno ripreso la corsa al rialzo.

Si passa poi agli alloggi, settore dove le tariffe salgono in media del 13,6% su base annua, con forti differenze sul territorio. Il Codacons segnala infatti dei veri e propri rincari record nelle città d’arte e naturalmente nelle località balneari.

Ma quanto si spende per soggiornare una settimana a Termoli?

Abbia ‘chiesto aiuto’ a Booking, simulando una prenotazione. Premettiamo che il sito ci segnala come l’82% delle strutture presenti in città siano già occupate, quindi il risultato ottenuto si basa solo sul rimanente 18%. Ma non perdiamoci in chiacchiere.

Da sabato 29 luglio a sabato 5 agosto a Termoli

I parametri inseriti per la ricerca sono: coppia con un figlio (6 anni), che per giunta in quasi la totalità dei casi soggiorna gratis, che ha esclusiva necessità di pernottare per 7 notti (quindi senza prima colazione né altri pasti).

Bene, il risultato è questo: l’alloggio più conveniente in termini economici, per un cliente Genius di livello 2, si attesta sui 793 euro. Si tratta ovviamente di un B&B, non proprio sul mare visto che si trova nei pressi del Centro Commerciale “La Fontana”. Per la prima soluzione ‘fronte spiaggia’ – come cita testualmente Booking – dobbiamo mettere in conto circa 1200 euro. Ma se volessimo optare per un hotel? Arriviamo a 1500 euro, che diventano facilmente duemila se decidiamo di salire di livello e poter contare su qualche (nulla di trascendentale eh) comfort in più.

Duemila euro non sono nulla a confronto se…

In realtà rimaniamo a bocca aperta arrivando alla fine del nostro elenco, dove ci sono le strutture più costose. Sempre per la settimana scelta si possono spendere 8771 per una villa sul lungomare nord con annessa piscina. Ad onor di cronaca diciamo come l’inserzionista abbia evidenziato che la struttura può ospitare fino a 6 persone. Volendo viaggiare in gruppo, quindi, basta una semplice divisione per capire a quanto ammonterebbe una singola quota.

Non è l’unica struttura a volare alto. Infatti possiamo spendere anche 6mila euro per una casa di 400mq, ma a circa due chilometri dal mare oppure 3mila euro per un appartamento in zona Ospedale San Timoteo.