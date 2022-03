Termoli città inclusiva, oltre 1 milione di euro per un turismo accessibile a tutti

Si chiama ‘Spiaggia abile’ il progetto in partenariato con i comuni di Campomarino, Montenero di Bisaccia, Petacciato e con l’Afasev di Isernia

In barba alle temperature e nonostante la primavera sembra un lontano miraggio (figuriamoci l’estate) in una città costiera, com’è Termoli, è impossibile non iniziare almeno ad accendere la macchina del turismo.

Valorizzare le spiagge, renderle accessibili a tutti – nessuno escluso – e puntare a diventare una città inclusiva a 360 gradi è un dovere di tutti: cittadini, imprenditori e istituzioni. Nessuno escluso.

L’argomento è stato oggetto di una riunione di Giunta comunale lo scorso 28 febbraio, per raccogliere le manifestazioni d’interesse in chiave di turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità.

Il punto di partenza è la determinazione dirigenziale n. 999 del 21.02.2022 della Regione Molise, con la quale è stato approvato l’”Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità della presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2022”.

Un avviso pubblico da finanziare nella misura di 1 milione e 200mila euro (che arrivano direttamente dal Ministero) oltre un cofinanziamento del 10% a carico della Regione.

Un piccolo tesoretto con il quale migliorare le ‘vacanze’ dei dva e delle loro famiglie, realizzando infrastrutture ed organizzando servizi accessibili. In più, è possibile finanziare anche tirocini per persone con disabilità.

L’amministrazione di Termoli ha già risposto presente.

‘Spiaggia abile’, è il progetto in partenariato con i comuni di Campomarino, Montenero di Bisaccia e Petacciato, e con l’Afasev di Isernia.

Detto ciò, nel corso della Giunta del 28 febbraio è stato deliberato di approvare la proposta progettuale da candidare alla Regione Molise e di demandare al Comune di Montenero di Bisaccia, individuato quale soggetto proponente, gli adempimenti necessari alla predisposizione delle attività progettuali secondo il formulario predisposto dalla Regione Molise.