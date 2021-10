Termoli capitale della didattica innovativa con l’Istituto scolastico Boccardi Tiberio

L’Istituto di Termoli è la scuola polo della rete d’Istituti del Piano Nazionale Scuola digitale. L’INTERVISTA ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA DEL BOCCARDI TIBERIO, CONCETTA CIMMINO

Con l’Istituto Boccardi Tiberio Termoli diventa capitale della didattica innovativa. L’Istituto termolese, infatti, è stata individuata in Molise quale scuola capofila di una delle Reti Nazionali nell’ambito del cluster 3 “Apprendimento basato sul progetto”; contesto di intervento “Imprenditorialità digitale”. Questa mattina, 29 ottobre, presso il cinema Sant’Antonio di Termoli si è svolto l’evento di lancio della “Rete nazionale per le scuole che adottano metodologie didattiche innovative”. In pratica, la scuola termolese insieme a quelle della rete sperimenterà metodologie didattiche, corsi ed esperienze innovative dedicate agli studenti al fine di aiutarli ad inserirsi il più presto nel mondo del lavoro ed essere preparati all’università in base alle nuove tendenze del mercato occupazionale. A formare la rete, insieme all’Istituto di Termoli ci sono anche: Liceo “De Sanctis” di Trani; Liceo Classico e Linguistico “G. Mazzini” di Genova; Liceo Classico “A. D’Oria” di Genova; I.I.S “Pertini-Santoni” di Crotone; I.I.S. “Pentasuglia” di Matera; I.C. di Brolo; I.C. “Santa Margherita” di Giampilieri Superiore; I.C. “R. Marchini” di Caprarola.Ad aprire i lavori e salutare i ragazzi del Boccardi Tiberio è stata la dottoressa Pasqualina Rubino, in rappresentanza del ministero dell’Istruzione che ha parlato del processo innovativo della scuola, inquadrando l’evento come grande opportunità per l’Italia intera e ancor più per il Molise.