Termoli-Campobasso in quasi 4 ore alla velocità media di 23 km/h: ritardo di 109 minuti

Ci sarebbe da ridere, se non ci fosse da piangere. Perché la situazione è divenuta ormai tragicomica. Il treno Campobasso-Termoli, riattivato solo nella giornata di domenica scorsa, sta accumulando record su record. Ovviamente imbarazzanti. Dopo i disastri dei giorni scorsi, nella giornata odierna, mercoledì 12 agosto, ha raggiunto livelli impensabili.

Il regionale 34797 partito da Termoli alle 12.05, è giunto a Campobasso alle 15.46, accumulando un ritardo di 109 minuti. La tratta è stata percorsa in 3 ore e 41 minuti. Per coprire una distanza di 87 chilometri. La velocità media è stata di 23 Km/h. Roba da medioevo. Cose impensabili e che spingerebbero la classe politica di qualsiasi paese normale a dare quantomeno delle spiegazioni alla cittadinanza. Ma in Molise vale tutto.