Termoli Calcio 1920 in serie D, esplode la festa in città. Il presidente: “Puntiamo alto”

È esplosa in piazza Sant’Antonio la festa per il Termoli Calcio 1920. Dopo la partita allo stadio Cannarsa i festeggiamenti si sono spostati in piazza nonostante il freddo e la pioggia che da oggi interessano la città. Palco allestito per raccontare di una stagione spettacolare, che ha visto il Termoli essere promosso con una giornata di anticipo già la settimana scorsa.

E dal palcoscenico allestito in piazza Sant’Antonio un’ovazione per la presentazione della squadra che ha fatto tornare Termoli nel calcio che conta e anche la promessa del presidente di puntare alto, magari anche alla serie C.