Termoli Calcio, 102 anni di pura passione

Il Termoli calcio è una società molto longeva, nata nel 1920, nonostante alcune fonti diano come data della fondazione della prima società il 1925.

Nonostante non abbia mai militato nei massimi campionati italiani, la città di Termoli ha sempre avuto un tifo caldissimo ed una piazza pronta a sostenere la squadra nella gioia e nel dolore. Sia allo stadio che da casa, i tifosi del Termoli calcio sono sempre pronti a dare il massimo e a sostenere la propria squadra del cuore.

Nascita del Termoli Calcio

Inizialmente il Termoli calcio milita nei campionati dilettantistici abruzzesi e nella stagione 1927/28 vince la terza divisione a pari merito con il Lanciano. In seguito a questa vittoria, però la squadra smette di partecipare a campionati ufficiali e si iscrive solamente a tornei amatoriali.

Nel 1949 torna in una competizione ufficiale e solamente l’anno successivo vince il campionato regionale Abruzzese e conquista la possibilità di partecipare al suo primo campionato di livello Nazionale, la Promozione.

Successivamente per oltre 30 anni rimane a giocare tra il campionato di serie D e l’eccellenza. Il risultato migliore è stato il terzo posto in serie D della stagione 73/74 e il quinto posto del 71/72.

Gli anni 2000

Al termine della stagione 2002-03, il Termoli retrocede, ma viene ripescato. L’anno dopo però arriverà in zona playout e verrà condannato dal Monterotondo.

I giallorossi torneranno quindi nel calcio regionale e dovranno abbandonare i nazionali.

Nel 2008/09 il Termoli calcio vince la Coppa Italia Regionale e torna a disputare una coppa nazionale. L’esperienza sarà breve e verranno eliminati dall’Aquila.

L’anno successivo ci sarà un’ulteriore retrocessione, in seguito ad una crisi societaria che manderà il Termoli nel baratro.

A soli due anni di distanza il Termoli riesce a tornare in Serie D con una risposta significativa e, sempre nello stesso anno, alza la sua seconda Coppa Italia Regionale.

La stagione 2012/13 è da incorniciare, il Termoli arriva secondo nel campionato di serie D e sfiora la possibilità di arrivare nel calcio professionistico, quello di Lega Pro. Purtroppo quell’anno sarà la sambenedettese ad essere promossa.

2014/2015, questa stagione non inizia nel migliore dei modi per la squadra molisana. Una crisi societaria incombe sulla squadra, che è costretta a cambiare gestione.

La nuova società, esterna alla città, non rispetta le promesse e non riesce a portare il valore aggiunto sperato. Nonostante le difficoltà, grazie all’unione tra tifosi, allenatore e giocatore, il Termoli riesce a evitare la retrocessione.

Dal fallimento alla rinascita

Dopo un importante momento di difficoltà la squadra viene presa dall’associazione “Gente di Mare” che da anni già sosteneva i giallorossi.

Nonostante sembrasse andare tutto per il meglio, la squadra continuava a collezionare cattivi risultati e bassi posizionamenti in classifica.

Con una società non stabile, il Termoli calcio non riusciva proprio ad ottenere il successo tanto sperato. Al termine della stagione 2019-2020, la squadra si posizionerà addirittura quattordicesima.

Nel corso degli anni, il Termoli cambia il suo nome diverse volte e diventa inizialmente “Citta di Termoli” ed in seguito “Termoli Calcio 1920”.

Nel 2020-21 il campionato, verrà sospeso dopo solo poche giornate. La stessa primavera viene organizzato un torneo più piccolo, a cui aderiranno solo sette squadre. Il Termoli Calcio arriverà quarto e perderà ai playoff contro la squadra che alla fine trionferà.

Nella stagione 2021-22 ci sarà l’ennesimo cambiamento societario. Il nuovo presidente Flaviano Montaquila è però molto ambizioso ed ha un piano solido sul quale puntare per poter riportare il Termoli nel calcio che conta.