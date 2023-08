“Termoli Buskers Night”: serata magica all’insegna degli Artisti di Strada

Le strade di Termoli si preparano ad accogliere la magia della seconda edizione di “Termoli Buskers Night”, un evento straordinario che illuminerà la città con spettacoli itineranti, musica coinvolgente, mangiafuoco e un’atmosfera di divertimento contagioso. In un’anticipazione del Ferragosto, questa serata promette di trasformare il centro di Termoli in un palcoscenico a cielo aperto per gli artisti di strada, che intratterranno e affascineranno il pubblico con le loro performance spontanee.

A partire dalle 21:30, il cuore della città si riempirà di performer provenienti da ogni angolo, che daranno vita a un evento senza precedenti. Termoli Buskers Night si suddivide in due momenti principali, offrendo un’esperienza coinvolgente fin dalle prime ore della sera. Il primo atto di questa straordinaria notte avrà inizio alle 18:30 in Via Federico II di Svevia, dove verrà inaugurata l’esposizione fotografica intitolata “Punti di Vista”, curata con passione dal Circolo Fotografico “Buona Luce”. Una mostra che offre uno sguardo unico sulla città e sulla sua gente, attraverso gli obiettivi esperti dei fotografi locali.

Tuttavia, è a partire dalle 21:30 che la vera magia avrà luogo. Le principali vie del centro diventeranno il palcoscenico di artisti di strada provenienti da diverse discipline artistiche. Tra giocolieri, acrobati, musicisti e artisti del fuoco, gli spettatori saranno immersi in un mondo di meraviglia e intrattenimento senza confini. Gli artisti di strada, con la loro creatività e maestria, trasporteranno il pubblico in un viaggio unico fatto di sorprese e spettacoli indimenticabili.

“Termoli Buskers Night” rappresenta una straordinaria occasione per celebrare l’arte nella sua forma più spontanea e coinvolgente. L’evento è concepito per coinvolgere e rendere protagonisti gli spettatori, che diventano parte integrante dello spettacolo stesso. In un’atmosfera di festa e convivialità, questa serata offre una panoramica unica sull’arte di strada e la possibilità di sperimentare la città sotto una luce completamente nuova.

Non c’è dubbio che “Termoli Buskers Night” si trasformerà in un momento di condivisione, emozione e divertimento, portando un tocco di magia alle strade della città costiera. Con la promessa di sorprese ad ogni angolo, questa serata è un appuntamento da non perdere per chiunque sia alla ricerca di un’esperienza fuori dall’ordinario e di un’immersione nella creatività artistica più autentica.