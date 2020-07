Termoli, bando per assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

L’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Termoli Silvana Ciciola comunica che sull’albo pretorio del sito internet dell’ente è stato pubblicato il Bando Speciale di Concorso per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria e realizzati dall’Istituto Autonomo Case Popolari di Campobasso in concorso con lo Stato nell’ambito del Programma straordinario di Edilizia Residenziale Pubblica di cui all’art. 21 del D.L. del primo ottobre 2007, n° 159 convertito in L.29 novembre n°222.

E’ possibile visionare tutti i requisiti necessari per concorrere al seguente link: http://www.comune.termoli.cb.it/servizi/avvisi/1216-bando-concorso-alloggi-erp-2020.html

Le domande di partecipazione per l’assegnazione dovranno essere presentate direttamente o per posta con lettera raccomandata A/R al Comune di Termoli, via Sannitica n°5, inderogabilmente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando. Il termine di scadenza è fissato per le ore 12 del prossimo 14 settembre 2020. Per i lavoratori emigrati all’estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni. Tutte le domande che saranno presentate dopo la scadenza saranno escluse dal concorso.

Al link sopra indicato è possibile scaricare anche i moduli per la presentazione delle domande.