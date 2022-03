Termoli avrà la sua Gigafactory: accordo raggiunto tra Stellantis e regione Molise

E’ fatta. La Gigafactory di Termoli si farà. A darne comunicazione è stato lo stesso presidente della regione Molise, Donato Toma, alla fine della seduta di consiglio regionale di oggi, 22 marzo. Il buon esito della trattativa è arrivato con una comunicazione dal Mise dopo la firma dell’accordo tra il presidente Toma e Stellantis.

Si tratta di un investimento superiore ai 2,5 miliardi. Di questi circa 370 milioni sono i soldi che il governo metterà su diverse linee e con un mix di strumenti differenti per sostenere la riconversione del sito di Termoli, specializzato nella produzione di motori e trasmissioni.

Questa di Termoli sarà la terza Gigafactory europea di Stellantis dopo quelle a Douvrin (Francia) e a Kaiserslautern (Germania). Una volta che la produzione di batterie elettriche verrà avviata, Stellantis prevede di garantire la fornitura per 500.000 veicoli nell’impianto molisano.

A Termoli oggi lavorano 2.400 addetti con una produzione media pari a 360mila motori all’anno. E come confermato da Tavares in un’intervista rilasciata al Sole 24 Ore, la gigafactory molisana dovrebbe seguire almeno in parte l’esempio di Acc – Automotive Cells Company – joint venture realizzata con Total e poi allargata a Mercedes-Benz. L’alleanza industriale avrà una capacità pianificata globale di almeno 120 GWh entro il 2030, come comunicato da Stellantis.