Termoli, applausi e commozione per l’ultimo saluto a Nick Di Michele

Le esequie del 55enne consigliere comunale e agente della Penitenziaria, deceduto a Parma per un malore improvviso, sono state celebrate dal vescovo De Luca e da don Giorgetta nella chiesa di San Francesco gremita di gente

Una folla commossa, che si radunata davanti alla chiesa di San Francesco a Termoli, si è stretta al dolore dei familiari, dei parenti e degli amici per l’ultimo saluto a Nick Di Michele. Le esequie del 55enne consigliere comunale e agente della Polizia Penitenziaria, deceduto per un malore improvviso a Parma dove si era trasferito per lavoro, sono state celebrate dal vescovo della diocesi di Termoli-Larino, Gianfranco De Luca, e da don Benito Giorgetta.

All’arrivo del feretro dalla casa funeraria “Jovine” in via Egadi, gli applausi accorati dei presenti hanno coperto, sia pure a stento, i singhiozzi e le lacrime per uomo che si è sempre battuto per il bene comune dentro e fuori dalle istituzioni (presenti alle esequie con diversi esponenti oltre a tanta gente comune) mettendo spesso la faccia in prima persona. Di Michele lascia la moglie Mariagrazia e il figlio Mattia, ma soprattutto tutti quelli che lo avevano conosciuto e apprezzato in una città che amava, ricambiato, segnata dall’impronta indelebile delle sue battaglie nelle quali credeva fermamente coinvolgendo anche gli altri con il suo esempio. Vero, autentico e trascinante. Ma soprattutto che mai sarà dimenticato.