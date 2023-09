Termoli, aperte le iscrizioni alla mensa scolastica

Per usufruire del servizio di mensa scolastica è necessario effettuare:

– la RICONFERMA ON LINE per chi risulta iscritto dall’anno scorso;

– nuova ISCRIZIONE ON LINE per l’a.s.2023/24;

al seguente link:

https://termoli.ristonova.it/portale con accesso tramite SPID

I bambini che non risultano riconfermati o iscritti on line non potranno usufruire del servizio mensa, pertanto si chiede alle SCUOLE di sollecitare i genitori ad effettuare le iscrizioni.

Per le famiglie, il costo del pasto, con la compartecipazione del Comune di Termoli, è di:

– € 3,80 per un solo figlio che usufruisce del servizio;

– € 3,30 per il secondo;

– € 2,70 per il terzo e oltre.

Per le famiglie il cui reddito ISEE non superi la soglia di € 8.000,00 è prevista, per i soli residenti del Comune di Termoli, la seguente compartecipazione al costo del pasto:

– da € 0,00 a € 5.000,00 (€ 1,00 primo figlio – € 0,00 secondo figlio e oltre);

– da € 5.000,01 a € 7.000,00 (€ 2,20 primo figlio – € 1,00 secondo figlio e oltre);

– da € 7.000,01 a € 8.000,00 (€ 3,30 primo figlio – € 2,70 secondo figlio – € 2,20 terzo figlio e oltre).

Per accedere a tale beneficio, fatti salvi i parametri suddetti, è necessario allegare alla domanda on line copia del DOCUMENTO ISEE in corso di validità.

Per la richiesta di DIETA SPECIALE deve essere compilato il modulo in allegato e deve essere SIA allegato alla domanda d’iscrizione on line 2023/24 SIA consegnato presso la Direzione Didattica di riferimento con in allegato specifico certificato medico (non si terrà conto dei certificati consegnati nell’anno precedente).

PAGAMENTI – MODALITA’ DI RICARICA BUONI

Ad ogni alunno è associato un “borsellino elettronico”, un conto virtuale dal quale giornalmente, se utilizzato il servizio mensa, è detratto l’importo del pasto (in base alla propria tariffa).

I pagamenti della refezione scolastica, come richiesto dalla normativa inerente tutti i pagamenti rivolti alla Pubblica Amministrazione, saranno effettuati attraverso la piattaforma nazionale “PagoPA”.

Sarà il sistema informatizzato E.Meal-School ad interfacciarsi direttamente con “PagoPA”.

Per ricaricare il borsellino elettronico, potete accedere:

dall’area riservata del portale “Novaportal” (Accedendo alla sezione “Pagamenti online”)

(Accedendo alla sezione “Pagamenti online”) dalla app “SCUOLA IN TASCA” (Accedendo alla sezione “Ricarica online” della APP)

Una volta scelto l’importo da ricaricare, potrete:

chiudere direttamente il pagamento “On Line”, con carta di credito o altri canali online proposti dal sistema PagoPA, dal portale Web dalla App “Scuola in tasca”, attraverso il tasto “Procedi all’ordine”);

stampare in autonomia un “Avviso di pagamento” (contenente QRCode e dati per utilizzare la piattaforma PagoPA) e recarvi con esso presso i numerosi punti territoriali che permettono di effettuare i pagamenti “PagoPA” (detti PSP – Prestatori di Servizi di Pagamento, Istituti bancari, esercenti con circuito lottomatica, sportelli poste italiane, tabaccherie) e autorizzati da AGID – Agenzia per l’Italia Digitale;

Per eventuali informazioni può essere contattato l’Ufficio Istruzione ai seguenti numeri: 0875/712503 – Dott.ssa Gina D’Ascenzo – 0875/712514 – Dott.ssa Gabriella Sabato o per mezzo email: ginadascenzo@comune.termoli.cb.it.