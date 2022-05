Hanno incantato e fatto sognare le immagini di Termoli utilizzate per il video di presentazione dell’Eurovision Song Contest, la manifestazione che è stata inaugurata nella serata di ieri 10 maggio.

Una vetrina incredibile per il Molise e anche per Termoli che è riuscita a mettere in evidenza le bellezze della città adriatica e il suo enorme valore dal punto di vista paesaggistico e turistico.