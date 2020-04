Il lungomare nord e il centro di Termoli (27 aprile) appaiono semivuoti in questo pomeriggio di fine aprile. Pochissime le auto e le persone in giro. I termolesi nonostante tutto si stanno dimostrando diligenti al rispetto delle regole. In questi periodi, proprio il mare ed il centro di Termoli ritornavano a “vivere” e ci si preparava per l’imminente stagione estiva. L’auspicio è che tutto possa tornare meglio di prima.