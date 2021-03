Termoli, Agnone, Jelsi e Toro resteranno in zona rossa: la decisione dell’Unità di Crisi

Giovedì saranno consegnati al Cardarelli i 10 moduli di terapia intensiva

Terminata poco fa, intorno alle 17.30 di oggi, sabato 20 marzo, l’Unità di Crisi della Regione Molise a cui ha preso parte anche il Comitato tecnico Scientifico regionale. Riunione durante la quale si è fatto il punto della situazione sull’epidemia da Covid e si è discusso delle misure maggiormente restrittive da adottare dopo che la regione, con decreto del ministro Speranza, è tornata in zona arancione.

L’Unità di Crisi, dopo aver ascoltato il parere del Cts, ha deciso di istituire delle micro zone rosse. In base al diffondersi dell’epidemia sui vari territori è stato stabilito che resteranno in rosso i comuni di Termoli, Agnone, Jelsi e Toro in cui, ovviamente, varranno le regole della zona rossa, tra cui la chiusura in presenza delle scuole di ogni ordine e grado. Per quanto riguarda gli altri centri della regione, ogni sindaco potrà, qualora lo riterrà opportuno e in base alle evidenze relative al diffondersi del virus, chiudere in presenza le scuole di ogni ordine e grado. L’ordinanza per le nuove zone rosse sarà effettuata dal presidente Toma nella mattinata di domani, domenica 21 marzo. Nell’ordinanza per i 4 centri che resteranno in zona rossa il governatore autorizzerà l’apertura dei parrucchieri, barbieri e centri estetici.

Intanto giovedì mattina saranno consegnati all’ospedale Cardarelli i 10 moduli di terapia intensiva i cui lavori saranno ultimati nelle prossime ore. Venerdì prossimo, invece, saranno operativi i 10 moduli davanti al San Timoteo di Termoli e dopo Pasqua i 6 del Veneziale. red