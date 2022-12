Termolesi che si sono distinti: tutti i premiati di “Gente di mare”

La trentacinquesima edizione del premio “Gente di Mare” si è tenuta presso l’auditorium della chiesa di San Pietro e Paolo alla presenza del Sindaco Francesco Roberti, di Padre Enzo Ronzitti e di diversi amministratori comunali che anche quest’anno, in occasione della ricorrenza di San Basso del 5 dicembre, hanno voluto premiare tutti quei termolesi che si sono distinti in vari ambiti e gli studenti più meritevoli delle scuole medie, superiori e degli studenti dell’Università del Molise. Ad intervallare la premiazione con poesie e melodie ha poi pensato Nicola Palladino che ha intrattenuto tutti i presenti rendendo gradevole una delle manifestazioni dei mesi invernali da sempre più attese. Una targa per i termolesi degni di menzione e pergamene per tutti gli studenti che si sono contraddistinti grazie ai loro voti.

Di seguito l’elenco di tutti i premiati con le motivazioni:TIMOTEO ANTONETTI temolese doc alla sua simpatia competenza e impegno nella società civile.SALVATORE DI SIRIO insegnante di arti marziali un duro dal cuore tenero.GRAZIA LECCE Campionessa europea bikini fitness, atleta termolese che continua a mietere successi e porta alto il nome della sua città.LUCA PACE dj producer e sound engineering di fama nazionale ed internazionale, che vanta la partecipazione di artisti già consacrati nel panorama musicale mondiale.MATTEO CARPONI organizzatore di eventi sportivi, che da anni si impegna a portare nella nostra città centinaia di atleti amatoriali provenienti da diverse regioni italiane. LAURA DE CESARE responsabile pubblicità e comunicazione digitale di E.ON Energia, artefice dello spot pubblicitario che ha visto protagonista Termoli sulle principali reti televisive nazionali. VITTORIO BLARDI atleta termolese e Campione italiano nella disciplina sportiva windsurf.LUCA DE GAETANO manager termolese, fondatore e presidente Plastic Free Onlus, associazione che lotta contro l’inquinamento ambientale con l’obiettivo di avere un mondo migliore.ANGELA SCARDAPANE manager termolese che si è affermata nel mondo dell’industria cosmetica, ricoprendo incarichi di vertice nell’azienda L’OREAL.RISTORANTE IL GROTTINO locale termolese che compie quarantacinque anni di attività, con l’augurio di riuscire a profondere impegno ancora più longevo nel tempo, con la consueta serietà professionalità e passione.LUCA MASSIMI arbitro internazionale di calcio, che attraverso la sua passione e il suo impegno ha conseguito risultati tali da diventare un esempio per tutti gli sportivi termolesi.OLGA PRIMIANI un talento termolese riconosciuto tra i dieci legali under 35 più brillanti, istruiti e capaci a livello nazionale.STEFANO LEONE editore, ideatore e realizzatore di innumerevoli iniziative culturali e artistiche che hanno promosso Termoli a livello nazionale e internazionale.DE CAMILLIS DOMENICO che ha sempre scelto l’agricoltura del futuro per Termoli.ANTONIO LANZONE per aver coordinato con passione e dedizione il premio Gente di Mare.RAFFAELE ORLANDO punto di riferimento per la comunità termolese e molisana, in veste di padre, di giornalista e uomo di cultura, ha viaggiato alla velocità della vita.RITA PIA MAFFEI MICHELE MAFFULLI passione, voglia di vincere e forza di volontà nel ballo: ecco come siete riusciti a raggiungere gli agognati obiettivi sia nazionali che internazionali.ISTITUTO COMPRENSIVO BERNACCHIA- Paolo Di Fabio 10 e lode- Lorenzo Atterrato 10- Giammaria Fiorenuonno 10 e lode- Jessica Iuliano Cannarsa 10- Giuseppe Francesco Forciniti 10 e lode- Silvia Ursitti 10- Alice Di Florio 10- Jacopo Marzola 10 e lode ISTITUTO COMPRENSIVO SCHWEITZER- Agnese Chinni 10/10 con lode- Camilla Di Lorenzo 10/10 con lode- Francesco Simone 10/10 con lode ISTITUTO COMPRENSIVO BRIGIDA- Aurora Senese 10 con lode- Sara Belisari 10- Francesca Borgese 10- Ciro Marino 10- Luca Cannarsa 10- Claudio Canulli 10 con lode- Sofia Cavina 10 con lode- Federica Celebre 10- Roberta Colafabio 10 con lode- Emanuele De Filippis 10- Niccolò Cesare De Palma 10- Chiara Greco 10- Cristian Passerini 10 con lode- Luigi Emanuele Fantetti 10 con lode- Irene Candeloro 10 con lode- Siria Tamaro 10- Pierluigi Cirino 10 con lode- Marika Petti 10- Alessandra Pezzano 10 con lode- Enea Merxhani 10- Pisaturo Andrea 10 con lodeISTITUTO COMPRENSIVO ACHILLE PACE- Sofia Braia 10/10- Lorenzo Coppola 10/10 con lode- Raffaele D’Isanto 10/10 con lode- Alessandro Groco Brakus 10/10 e lode- Noemi Mancini 10/10- Giorgia Rucci 10/10 e lode- Manuel Sfredda 10/10 e lode- Lavinia Tresca 10/10 e lodeISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E. MAIORANA- Maria Xenia Casiglio 100/100- Antonio D’Amelio 100/100- Liliana Granitto 100/100- Mattia Moscufo 100/100- Pasquale Andrea Palladino 100/100- Ria Perelli 100/100- Chiara Pomponio 100/100- Lorenzo Somma 100/100- Miriam Sticca Carotenuto 100 e lode- Lorenzo Tamburrini 100/100- Giacomo Vitantonio 100/100ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BOCCARDIO – U. TIBERIO”- Chiara Ciccotosto 100- Chiara Grimaldi 100- Manuel Martellucci 100 e lode- Jacopo Melillo 100 e lode- Martina Pizzi 100- Ubaldo Scalzone 100- Michela Spidalieri 100- Ilario Dante Zaza 100ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA “FEDERICO DI SVEVIA”- Antonia Baldi 100- Luna Garau 100- Giusy Leone 100- Paula Raluca Stanuc 100- Alessio Molinaro 100- Gaia Sorressa 100 e lodeI.I.S.S. ALFANO DA TERMOLI – LICEO CLASSICO- Alessia Pia D’Onofrio 100/100- Eleonora Di Salvo 100/100 con lode- Sara Boscariol 100/100- Valeria Fatima Buttacchio 100/100- Maria Castelli 100/100- Nicolas Clissa 100/100- Rocco D’Aimmo 100/100 con lode- Gloria Di Bernardo 100/100- Ana Simina Gheorghias 100/100- Francesco Moscufo 100/100- Sofia Valente 100/100 con lodeI.I.S.S. ALFANO DA TERMOLI – LICEO SCIENTIFICO- Laura Alfieri 100/100- Davide Di Tanna 100/100 con lode- Maria Sorella 100/100- Nicola Candigliota 100/100- Lucia Doganieri 100/100- Emanuela Ferrero 100/100- Manuel Petti 100/100 e lode- Michele Vaccaro 100/100- Chiara Colonnetta 100/100 e lode- Raffaella Glave 100/100- Petra Manes 100/100- Valeria Norante 100/100 e lode- Giulia Lucia Sabbracone 100/100- Sara Antonietta Venitelli 100/100 e lode- Francesca De Sanctis 100/100- Federica Gualtieri 100/100- Antonio D’Alessandro 100/100- Lorenzo Petrillo 100/100- Nicolò Ranieri 100/100UNIVERSITA’ DEL MOLISE 110/110 CON LODE- Oleg Cicchino- Erica D’antuono- Arianna De Feudis- Matteo De Gregorio- Francesca Pia Di Cicco- Christian Fiore- Niccolò Guglielmi- Mattia Maselli- Alessandro Parlapiano- Ilenia Spadaccino- Jennet Boja- Arturo Burzomato- Marco Della Corte- Antonella Di Franco- Sandra Moroni- Michele passarelli- Giuseppe Ramunno- Laura Sterlacci