Termolese aggredita dall’ex con 7 coltellate, ieri aveva denunciato l’uomo

REDAZIONE TERMOLI

Fortunatamente non è in pericolo di vita la donna termolese, C.M. che ieri sera, in piazza Sardegna a San Salvo, è stata accoltellata con 7 fendenti alla gamba. La donna era stata soccorsa dai sanitari del 118 che l’avevano immediatamente portata presso l’ospedale San Pio di Vasto. Secondo le prime ricostruzioni condotte dai Carabinieri intervenuti sul posto ad aggredirla sarebbe stato l’ex compagno che da diverso tempo perseguitava la donna poiché non si rassegnava alla fine della loro relazione. L’avvocato della donna ha confermato che la termolese aveva già querelato l’ex compagno e che proprio ieri mattina l’aveva accompagnata dai Carabinieri per formalizzare una querela per stalking.