Terminato il murale di via Liguria, ennesimo capolavoro di Blu

Un’opera d’arte di protesta che rispecchia la situazione attuale: caro benzina e guerra

Una nuova opera d’arte per Campobasso e un ennesimo capolavoro di Blu. E’ stato terminato nei giorni scorsi il nuovo murale di via Liguria a Campobasso da uno degli street artist più famosi del mondo. Non solo tanta bellezza, ma anche un messaggio forte, così come è nelle corde di Blu. Le immagini rappresentano una celebre opera, il gruppo scultoreo conservato ai Musei Vaticani: il Laocoonte, che mostra il sacerdote troiano e i suoi figli assaliti dai serpenti marini. Blu al posto dei serpenti ha inserito delle pompe di benzina ed è chiaro il riferimento alla situazione attuale. Pompe che partono da bidoni di petrolio posizionati in basso da cui sembrano nutrirsi i carrarmati, chiaro riferimento alla guerra. Insomma un’opera d’arte di protesta che rispecchia pienamente la situazione mondiale attuale.

L’opera è stata intitolata: Fossil Fuel Wars. E Campobasso si arricchisce di un nuovo capolavoro.