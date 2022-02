Terminati i lavori nuove rotatorie in via Conte Rosso e via Benedetto Croce

Sono terminati nella serata di giovedì 3 febbraio, così come era stato previsto e preannunciato, i lavori di rimozione della gru a torre che era presente nel cantiere in via Roma 25, permettendo così la ripresa regolare della mobilità veicolare cittadina.

Nei due giorni che sono serviti alla Società Appalti e Costruzioni Galasso S.r.l. per portare a termine le operazioni di smontaggio e trasporto della gru, il sistema di viabilità alternativa disegnato e messo in pratica per assicurare la normale circolazione veicolare sulle restanti arterie cittadine, ha permesso un funzionale deflusso del traffico, senza che fossero ravvisate particolari criticità.

Da questa mattina si è quindi tornati all’abituale circolazione per quel che riguarda l’intera zona del centro città che era stata interessata dai lavori.

Intanto, l’Amministrazione comunale ha portato a termine i lavori di risistemazione per le rotatorie poste a via Conte Rosso e via Benedetto Croce che renderanno più sicura e scorrevole anche la mobilità in quelle zone della città.