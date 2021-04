Terminali in tilt, file e disservizi al Cup dell’ospedale. I cittadini: “E’ una vergogna”

Ancora sistema bloccato e persone arrabbiate al Cup di Termoli dove questa mattina, 28 aprile, si sono verificate nuove file e disservizi per gli utenti costretti ad attendere anche un’ora per effettuare una prenotazione. Ad incappare nel disservizio anche il presidente del Comitato San Timoteo di Termoli, Nicola Felice, che ha raccontato come al Cup il sistema si sia nuovamente bloccato con tante persone arrabbiate per la lunga attesa. Disagi che hanno visto le persone costrette a tornare diverse volte per cercare di effettuare le varie prenotazioni a causa di un sistema gestionale che non è ancora definitivo a causa dell’esternalizzazione del servizio. “E’ una vergogna”, ripetono i cittadini che si sono trovati, per l’ennesima mattina, a dover far fronte ai disservizi e alle lunghe attese. Era già accaduto qualche settimana fa quando, nella stessa mattinata, si erano bloccati i server sia al San Timoteo di Termoli che al Cardarelli di Campobasso, con le conseguenti polemiche e malumori da parte dei cittadini che adesso chiedono a gran voce che questi disservizi cessino al più presto.