Terminal, via ai lavori di completamento del sovrappasso: l’elenco delle strade chiuse (VIDEO E FOTO)

Sono iniziati questa mattina, lunedì 28 giugno, al terminal di Campobasso, i lavori di completamento del sovrappasso pedonale che si sta realizzando in Largo Carile per consentire il deflusso in sicurezza dei pendolari che giungono al Terminal degli autobus extraurbani. I lavori dovrebbero terminare il prossimo 4 luglio. Per questo da stamane è scattata la chiusura da Largo Carile del tratto di strada di collegamento agli svincoli di entrata e uscita dalla Tangenziale Est. Nel frattempo è stato anche previsto di adibire il viale Manzoni quale nuova area da adibire a Terminal degli autobus extraurbani.

Queste le decisioni assunte in seguito all’ordinanza con relativo elenco delle strade chiuse:

 la chiusura dell’area Terminal autobus extraurbani posta in questa P.zza Padre Pio da Pietrelcina.

 l’interdizione alla circolazione veicolare e pedonale nell’area stradale interessata dai lavori di completamento del sovrappasso pedonale (lato rotatoria posta in Largo Carile da incrocio con via G. Battista Vico, altezza negozio “Acqua e Sapone”, a incrocio con P.zza Padre Pio da Pietrelcina e strada di collegamento agli svincoli di entrata e uscita dalla Tangenziale Est).

 l’istituzione della segnaletica stradale verticale indicante “divieto di accesso” per via G. Battista Vico dall’incrocio semaforico di via S. Giovanni – via Delle Frasche.

 l’istituzione della segnaletica stradale verticale indicante “obbligo direzionale a SX” da incrocio G. Battista Vico – Largo Carile fino a incrocio semaforico di via S. Giovanni – via Delle Frasche con conseguente istituzione del senso unico di marcia (Allegato B);

 l’istituzione della segnaletica stradale verticale indicante “obbligo direzionale a DX” all’incrocio semaforico di via S. Giovanni – via Delle Frasche per i veicoli provenienti da via Delle Frasche.

 l’istituzione della segnaletica stradale verticale indicante “divieto di accesso” per via G. Battista Vico all’incrocio di via S. Giovanni con la predetta.

 l’istituzione della segnaletica stradale verticale indicante “obbligo direzionale a SX” all’incrocio con via Delle Frasche per i veicoli provenienti da Monte S. Michele e diretti in via S. Giovanni e zona Vazzieri.

 l’istituzione della segnaletica stradale verticale indicante “divieto di sosta” per via San Giovanni dall’incrocio di via delle Frasche con la predetta e fino al civico 64 della via San Giovanni;

 il parcheggio per autovetture sito in questo viale Manzoni è individuato quale nuova area Terminal autobus extraurbani;

 l’istituzione della segnaletica stradale verticale indicante “divieto di sosta” su tutta la predetta area, escluso veicoli autorizzati;

 la sosta degli autobus extraurbani nell’area del nuovo Terminal è consentita per il tempo utile alle operazioni di carico e scarico passeggeri;

 la sosta prolungata degli autobus extraurbani in servizio di collegamento con il Terminal cittadino è consentita nell’area di parcheggio del nuovo Stadio Romagnoli, tifoseria ospite;

 tutti gli autobus extraurbani diretti e in partenza dalla nuova sede del Terminal attueranno il percorso indicato nell’allegata planimetria

 le navette urbane di collegamento dell’area Terminal con il centro cittadino attueranno il percorso indicato nell’allegata planimetria con partenza e arrivo alla fermata autobus urbani posta in Viale Manzoni;

 la navetta urbana di collegamento dell’area Terminal con il nosocomio cittadino attuerà il percorso verso la tangenziale, come previsto per gli autobus di linea extraurbani indicato nell’allegata planimetria.