Durissimo scontro in consiglio comunale sul terminal bus, in seguito ad una mozione (che fa seguito ad altra discussione in commissione) presentata dagli esponenti di opposizione Esposito e Colagiovanni. Sporcizia, decoro, marciapiedi: su queste urgenze si basa la critica mossa da Forza Italia e Popolari, che chiedono un intervento immediato a prescindere da un più ampio progetto di riqualificazione con opportunità proveniente da fondi pubblici. “Non si trovano pochi spiccioli per metterlo in sicurezza e ripulirlo?”, chiede il consigliere azzurro nel corso del suo intervento, rimarcando lo stato di “abbandono cronico di fronte al quale l’amministrazione in due anni non ha saputo porre rimedio”.

Parole forti, sottoscritte da Colagiovanni e in, seconda battuta, dall’ex sindaco Battista, che hanno prodotto la replica dell’assessore all’Ambiente Cretella. “Vengono dette bugie clamorose – ha esordito – la manutenzione del verde viene fatta in maniera programmata, la pulizia dell’area avviene chirurgicamente. Non esiste questa sporcizia di cui si parla, chi dice questo non si reca al terminal…”. Dal sindaco, tuttavia, arriva una notizia. “A breve ci adopereremo con interventi minimali, cercando di reperire quelle poche risorse a disposizione. Non abbandoneremo la struttura e pensiamo di potergli restituire un minimo di decoro in attesa del progetto di riqualificazione strutturale che ci dà finalmente la possibilità di poter usufruire l’opportunità di fondi pubblici”.

Il duro scontro sul terminal è stato preceduto da una convergenza totale sulla mozione Lega, che chiedeva il “rilascio delle certificazioni anagrafiche presso le tabaccherie cittadine”. Una proposta che piace, votata anche dalla maggioranza (29 favorevoli e 1 astensione). In sostanza, la dotazione delle piattaforme adatte permetterà di dare un nuovo servizio, più efficace, più pratico, per consentire ai cittadini di scaricare la documentazione necessaria in vari punti della città. le.l.