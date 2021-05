Terminal bus, primi adeguamenti: completato il nuovo passaggio pedonale

Più sicurezza e primi adeguamenti che anticipano un intervento di riqualificazione di ampie proporzioni, a medio termine. Nell’immediato, pero’, il Terminal bus ha il suo nuovo passaggio pedonale nuovo di zecca: i lavori sono stati ultimati, come testimonia la foto postata dal consigliere e presidente di commissione Valter Andreola.

“Il passaggio e’completato – scrive – ora bisognerà sistemare la struttura nel suo insieme, un qualcosa di assolutamente importante per i cittadini e per la città di Campobasso. Per poter fare questo, sono stati reperiti anche ulteriori fondi rispetto a quelli immaginati in un primo momento”. E a chi chiede maggiore rapidità di intervento, risponde. “Purtroppo bisogna anche considerare i tempi tecnici e burocratici per fare le cose…”.

Chiaro il riferimento alle mosse promesse dal sindaco Gravina, che nelle scorse settimane è negli ultimi mesi ha confermato l’intervento massiccio tramite ‘City Branding’ (860mila euro, in prima battuta), per poi puntare ad un restyling che renda anche più appetibile l’area.