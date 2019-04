Terminal Bus, ok dalla giunta Battista per il ripristino e la gestione

CAMPOBASSO

La Giunta di Palazzo San Giorgio ha approvato la delibera con cui si dà il via libera alla procedura di Project Financing per la realizzazione in concessione di lavori di ripristino funzionale e gestione del Terminal Bus della città di Campobasso. L’esecutivo, visto il parere favorevole di regolarità tecnico, contabile e quello espresso dal dirigente del settore Attività Produttive, ha riconosciuto la coerenza dell’opera all’interno degli strumenti di programmazione del Comune. All’ente è già giunta la proposta trasmessa dal R.T.I. Califel Srl, Angelo D’Elisiis. «La stessa sarà oggetto di valutazione al fine di indire una gara così come prevede la legge, per scegliere il soggetto attuatore. Intanto sarà incaricato il Suap che, con l’ausilio della struttura ai lavori Pubblici, istruirà la pratica per verificare se sia necessaria la richiesta di varianti ai proponenti» spiegano da Palazzo San Giorgio. Soddisfatto il sindaco Battista e l’intera squadra di governo: «Il risultato arriva a conclusione di un lungo lavoro che restituirà decoro alla città offrendo gli adeguati servizi alle migliaia di persone che ogni giorno partono e arrivano da Campobasso transitando per il Terminal, opera che, dopo decenni di attesa, questa amministrazione ha avviato a conclusione».