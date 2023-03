Terminal, aperto l’ultimo tratto del sovrappasso pedonale: “Attraversamento più facile e in sicurezza per auto e persone”

Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha inaugurato il ramo “C” che va dalla stazione autobus a via Vico: “Dopo tutti questi anni e con i diversi intoppi incontrati, era un dovere verso la collettività completare e aprire tutti e tre i rami di questo sovrappasso”

“Invitiamo davvero tutti a fruire di quest’opera, la quale consentirà un attraversamento più facile e in sicurezza totale per i pedoni e per le automobili che non dovranno aspettare che questi attraversino muovendo dal Terminal bus verso il centro della città e verso l’Università e in direzione opposta”. Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, con questo invito accorato ha aperto i cancelli dell’ultimo tratto del sovrappasso pedonale del Terminal di Campobasso inaugurando, nello specifico, il ramo C (tratto Terminal bus – Via Vico). Presente anche l’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Amorosa che ha spiegato come “analogamente agli altri rami del collegamento, è stata mantenuta la stessa configurazione della sezione tipo con l’effetto tubo, impiegando una struttura portante in carpenteria metallica circolare e lastre di lamiera preverniciata, con travi in acciaio collaboranti complete di isolatori sismici di appoggio ai pulvini e pile in acciaio”.

L’iter procedurale per la realizzazione del sovrappasso pedonale del Terminal di Campobasso era iniziato circa 20 anni fa, con gli stanziamenti regionali, previsti allora per il “Collegamento viario Sottopasso Via Insorti d’Ungheria-Terminal Bus”. L’amministrazione Gravina è arrivata a completare dapprima (dicembre 2020) il tratto di collegamento del sovrappasso tra via Mazzini e il Terminal per autobus (ramo A e B), rendendolo fruibile al pubblico, e a seguire, quest’oggi, l’esecuzione dei lavori del ramo C, (tratto Terminal-via G. Vico).

La struttura è completamente in acciaio tipo corten, ultimamente sempre più apprezzato e utilizzato nell’edilizia. La sua particolarità è costituita dalla patina protettiva che si crea sulla sua superficie dando il caratteristico colore bruno ruggine. La patina superficiale protegge l’acciaio nel tempo, crea un’elevata resistenza alla corrosione dagli agenti atmosferici con la sua capacità di autorigenerarsi e auto proteggersi.

“Dopo tutti questi anni e i diversi intoppi che man mano si sono dovuti affrontare per la sua realizzazione – ha aggiunto il primo cittadino – era un dovere verso la collettività giungere al completamento e all’apertura di un’opera pubblica e di tutti e tre i rami di questo sovrappasso. Il suo utilizzo renderà indubbiamente più sicuro il transito ai pedoni – ha concluso Gravina – principalmente a quelli che si recano dal terminal autobus verso il centro della città e verso l’Università e in direzione opposta”.