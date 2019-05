Teresa Trivisonno a capo di una multinazionale giapponese

Anche nel Molise ci sono validissimi tecnici professionali di altissimo valore. Una nostra concittadina Trivisonno Ing. Teresa appartenente alla prestigiosa famiglia Trivisonno Bigliardi da anni impegnata nello sviluppo tecnologico è stata nominata Vice Presidente della NTT DATA carica molto importate. La NTT DATA è una multinazionale giapponese leader nel settore dell’innovazione tecnologica, presente in 50 paesi con oltre 120.000 persone ed investe ogni anno 2 miliardi di dollari sull’innovazione. Ha 25 centri di ricerca in tutto il mondo tra i quali i principali sono a Tokyo e a Palo Alto in California, tutti fortemente interconnessi con le università più prestigiose, per realizzare soluzioni tecnologie tra le più avanzate nell’ambito Informatico (Information Technology).

In Italia è presente con 8 sedi e 3000 persone ed è una società tra le più affermate e conosciute nel settore, molto attrattiva per i giovani e in forte espansione soprattutto negli ultimi anni. NTT Data ha realizzato la copia digitale di tutti i volumi della biblioteca Vaticana a Roma e molti altri progetti di successo sempre caratterizzati da moderne tecnologie. La società rappresenta in tutto il mondo i valori di integrità, dedizione al lavoro e rispetto per le persone che sono tipici della cultura giapponese. Sarebbe auspicabile che anche la Regione Molise prendesse contatti con questa prestigiosa azienda per l’apertura di un loro sportello anche nel Molise per l’impiego di personale. All’Ing. Tere-a Trivisonno vanno i più cordiali ed affettuosi auguri di buon lavoro dalla Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane (CLAAI), dalla Unione Regionale Artigiani (URA) e dal Quotidiano del Molise.