Teresa Salgueiro live a Poietika 2020

Torna a Campobasso Teresa Salgueiro, una delle voci più importanti della musica europea, ospite del cartellone del Poietika Art Festival in programma nel capoluogo regionale dal 16 al 19 aprile. Oggi, sabato 22 febbraio, in anteprima è stata pubblicata sui social la notizia del concerto dell’artista portoghese che nel 1995 salì sul palco del Teatro Savoia con i Madredeus, freschi della colonna sonora di “Lisbon Story”, celebre pellicola del regista Win Wenders. Una voce intensa quella di Teresa Salgueiro, con oltre cinque milioni di dischi venduti e collaborazioni illustri con con Jose Carreras, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Carlos Nunez, Angelo Branduardi. Nel tour che la porterà di nuovo sui palchi più prestigiosi del mondo, dove, per quasi tre decenni, è sempre stata accolta con grande affetto, Salgueiro si presenta con un nuovo spettacolo che celebra la molteplicità del le sue sfaccettature, portandoci l’interpretazione dei suoi temi, dagli arrangiamenti originali alle canzoni portoghesi, senza dimenticare l’omaggio al suo ex gruppo. Lo scorso 8 ottobre ha pubblicato il suo nuovo video “Alegria”, su testi di Jose Saramago. Biglietti in prevendita dal 2 marzo.