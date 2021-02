Terapia intensiva satura, paziente trasferito in eliambulanza al Gemelli di Roma (VIDEO)

All’ospedale Cardarelli di Campobasso i posti in Rianimazione sono tutti occupati. Una emergenza, quella legata al Covid, che in Molise continua a crescere c on il trascorrere delle ore. Nel pomeriggio odierno un paziente del Cardarelli si è aggravato. Non essendoci posti disponibili in terapia intensiva, è stato disposto il trasferimento mediante il protocollo Cross. E’ stata così attivata la “Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario” per il coordinamento dei soccorsi sanitari ed il paziente è stato trasferito fuori regione, nello specifico al “Gemelli” di Roma. L’eliambulanza è partita alle 16.45 circa (il video fonte Facebook).