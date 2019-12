Tentato omicidio e spaccio di droga, blitz della Mobile. Due arresti

I dettagli nel corso di una conferenza stampa che si terrà in Procura ad Isernia

Tentato omicidio e spaccio di sostanze stupefacenti. Sono i reati che hanno condotto in carcere due uomini di Venafro e di Isernia. I dettagli dell’operazione che è stata portata a termine all’alba dagli agenti della Questura di Isernia saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa alla quale prenderà parte il Procuratore della Repubblica di Isernia, Carlo Fucci. Il blitz è scattato all’alba ed è stato portato a termine dal personale della Squadra Mobile di Isernia che ha eseguito le due ordinanze di arresti domiciliari su disposizione del giudice per le indagini preliminari di Isernia a carico di S.N. di Venafro (IS), con pregiudizi di polizia concernenti il CdS, e S.V., isernino, che annovera numerosi precedenti specifici.