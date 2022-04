Tentato omicidio e incendio doloso: arrestato 39enne che ha dato fuoco alla casa della ex

Il giovane è stato fermato dai Carabinieri. I Vigili del Fuoco hanno evitato che l’incendio si propagasse alle abitazioni vicine

La cronaca di un altro episodio di violenza nei confronti delle donne, al culmine di dissidi tra ex. Tentato omicidio e incendio doloso sono le accuse che pendono sul capo del 39enne bojanese che nel pomeriggio di ieri, mercoledì 20 aprile, si è introdotto furtivamente nell’abitazione della sua ex donna e dopo averle gettato addosso del liquido infiammabile contenuto in una tanica, brandendo un accendino, l’ha minacciata di morte.

La donna in preda al panico e mossa dalla paura, per sfuggire all’azione dell’uomo, si è lanciata dal balcone finendo poi in strada dove è stata trovata da una “gazzella” dell’Aliquota Radiomobile dei Carabinieri di Bojano, priva di sensi. Affidata alle cure dei sanitari non è in pericolo di vita.

Il giovane, intanto, ha appiccato l’incendio nell’appartamento che è stato profondamente devastato dalle fiamme.

La prontezza e la rapidità dei Carabinieri intervenuti gli ha consentito di intuire che all’interno dell’appartamento, ormai avvolto dalle fiamme, poteva esserci qualcun altro. Così sono entrati all’interno sfondando il portone a calci e hanno trovato il giovane, riverso a terra, privo di sensi ed in preda a crisi epilettica con evidenti tagli sugli arti superiori, frutto di gesto autolesionistico. L’uomo è stato tratto in salvo, sollevato di peso e portato all’esterno dell’immobile, immediatamente prima che l’incendio si propagasse ad altri locali.

E’ stato il repentino intervento dei Carabinieri a salvargli la vita visto lo stato di incoscienza in cui versava e la crisi in atto. Analoga azione di soccorso è stata data al cagnolino di lei che era rimasto nell’appartamento prigioniero del fumo.

Dopo le cure mediche prestate ad entrambe da personale sanitario del Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile Cardarelli di Campobasso, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto ed associato alla Casa Circondariale di Campobasso in attesa dell’udienza di convalida.

Sul posto, unitamente ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Bojano, sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco di Campobasso che hanno domato le fiamme che avevano ormai distrutto l’intero piano superiore, evitando che il rogo potesse propagarsi alle attigue abitazioni.

Il Comandante della Compagnia Carabinieri di Bojano sottolinea, ancora una volta, l’importanza di denunciare immediatamente le violenze subite, già dal primo episodio e pone l’accento sull’evitare gli incontri chiarificatori, ma affidarsi alle istituzioni ed alla ormai collaudata rete di tutela, decisione che l’odierna vittima ancora non aveva inteso prendere, sicura di un ravvedimento dell’uomo, che poteva pagare con la vita.