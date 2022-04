Tentato omicidio, dimessa la 42enne. Ora è in una struttura protetta

La donna ha lasciato il Cardarelli con una prognosi superiore ai 40 giorni ed è stata accompagnata dagli operatori del centro antiviolenza in una nuova casa

Ha lasciato l’ospedale la 42enne lettone vittima della furia dell’ex compagno che ha cercato di ucciderla per poi dare fuoco all’appartamento in una palazzina a Bojano.

La ragazza, dimessa con una prognosi di oltre 40 giorni (la caduta le ha provocato la frattura del bacino), è stata trasferita grazie ai Carabinieri agli ordini del capitano Pica ed al lavoro di un centro antiviolenza in una struttura protetta. O meglio, il cui collocamento è assolutamente riservato per tutelare la sua privacy.

Intanto nel pomeriggio di giovedì è stato convalidato l’arresto a carico del 39enne di Bojano.

Il magistrato ha confermato la custodia cautelare in carcere, pertanto il giovane si trova in una cella di via Cavour. Gli uomini del capitano Pica hanno proceduto al sequestro dell’abitazione, oramai semidistrutta dopo l’incendio appiccato dall’uomo e spento solo grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco di Campobasso.