Tentato furto in un negozio di articoli sportivi, tre giovani nei guai

Nn c’è pace per il proprietario di un negozio di articoli sportivi situato in via Campania a Venafro. Erano le 19 circa di oggi, martedì 2 giugno, quando tre giovani nomadi si sono introdotti nel punto vendita fingendosi semplici clienti e hanno sottratto alcune t-shirt. Il fare guardingo e circospetto dei tre aveva subito insospettito l’esercente che una volta accortosi dell’ammanco ha cercato di bloccare i furfanti ricorrendoli. I tre sentendosi braccati hanno abbandonato le magliette e se la sono data a gambe levate. Allertati, i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti e la fuga dei tre ha avuto vita breve dal momento che sono stati subito identificati.

Il punto vendita non è nuovo a tali episodi, infatti, già qualche tempo fa aveva subito un tentativo di furto.