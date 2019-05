Tentato furto da Tecnocaffè, la Polizia ferma il responsabile

REDAZIONE TERMOLI

Un triste déjà vu quello a cui sembra essere sottoposta Tecnocaffè, attività commerciale di distribuzione specializzata situata in via IV Novembre, A Termoli. Come già accaduto nel recente passato il centralissimo negozio è stato oggetto di un nuovo tentativo di furto, dopo quello perpetrato nella notte tra il 2 e 3 aprile scorso da un gruppo di minorenni. In quell’occasione ci vollero alcuni giorni per risalire agli autori, mentre in quest’ultimo episodio, verificatosi nella notte tra sabato e domenica, il manigoldo è stato beccato dopo pochi minuti. Si tratta di un soggetto già noto alle forze dell’ordine, che messo in fuga dal sistema d’allarme è stato beccato dagli agenti subito dopo il tentativo di furto. Non solo, messo alle strette sembra che il soggetto abbia anche tentato di reagire agli uomini in divisa. Un volta fermato è stato condotto presso il Commissariato di via Cina