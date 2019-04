Tentato furto da Tecnocaffè, fermati due minorenni

REDAZIONE TERMOLI

Sarebbero stati fermati i due autori del tentato furto ai danni di Tecnocaffè, attività commerciale che affaccia su via IV Novembre in pieno centro a Termoli. I due, sembrerebbe entrambi minorenni, sarebbero stati pizzicati grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza sulle quali stanno lavorando gli agenti del Commissariato di Termoli. Stando a una prima ricostruzione i due sarebbero arrivati nei pressi dell’attività commerciale a bordo di una bici, poi ritrovata dentro il negozio, e avrebbero sfondato la zona dove si trovano i distributori automatici per introdursi all’interno del locale, probabilmente per rubare soldi. A quel punto, però, sarebbe scattato l’allarme che li avrebbe messi in fuga. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della compagnia di Termoli e gli agenti del Commissariato assieme a La Vigilanza. Le tempestive indagini hanno permesso di risalire ai due minori. La pratica adesso è passata dal Commissariato al tribunale dei Minori. Si tratta del secondo colpo in poche settimane che subisce l’attività commerciale.