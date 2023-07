Tentativo di furto sull’impianto fotovoltaico a Rotello, ladri messi in fuga dalla Pegaso

Ancora un tentativo di furto su un impianto fotovoltaico in Molise. Questa volta i malviventi avevano preso di mira quello di Rotello per fare razzia, ma sono stati messi in fuga dal pronto intervento degli uomini della vigilanza privata Pegaso.

Il tentativo di furto questa sera, martedì 11 luglio: gli agenti della Pegaso si sono accorti di quanto stavo accadendo attraverso il sistema di videosorveglianza e si sono diretti immediatamente sul posto. I malviventi, dopo essersi accorti dell’arrivo delle auto della Pegaso, si sono dati alla fuga. Gli uomini della Pegaso non sono riusciti ad acciuffarli ma li hanno messi in fuga, riuscendo in tal modo ad evitare il furto.

Sul posto sono poi giunti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.