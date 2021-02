Tentata violenza sessuale, pakistano condannato a 4 anni

È stato condannato a 4 anni di reclusione il cittadino pakistano arrestato a febbraio dello scorso anno per tentata violenza sessuale, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. L’uomo aggredì una donna (rappresentata dall’avvocato Alessio Verde, nella foto in basso) e un carabiniere. Il pakistano, messo in fuga dal carabiniere, fu rintracciato poco dopo dal personale della Questura che lo aveva riconosciuto grazie ad alcune foto trovate sul cellulare che quest’ultimo aveva perso nel darsi alla fuga. Dagli accertamenti successivamente svolti, emerse che l’extracomunitario, 29 anni e senza stabile occupazione, aggredì la donna, colpendola ripetutamente al volto e alla testa, con l’intento di porre in essere atti sessuali. Lo stesso, già nel mese di dicembre 2019 si era reso protagonista di un’altra aggressione ai danni di una donna, sempre a Campobasso.

