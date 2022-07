Tentata violenza sessuale e lesioni, imputato incapace di intedere e volere

I fatti risalgono al 2019 e ieri è arrivato il verdetto di assoluzione anche se è stata disposta l’applicazione di una misura di sicurezza a carico del 31enne imputato assistito dall’avvocato Daiano Morena

Si è svolta ieri la prima udienza dinanzi al Tribunale Penale Collegiale di Campobasso relativa al processo a carico dell’uomo di 31 anni accusato di tentata violenza sessuale e lesioni aggravate, per fatti avvenuti in una zona centrale di Campobasso nel mese di dicembre dell’anno 2019, in danno di una donna, costituitasi parte civile nel processo.

L’imputato è assistito dal legale di fiducia, avvocato Daiano Morena (nella foto in basso), il quale aveva richiesto ed ottenuto in fase di udienza preliminare una consulenza tecnica per accertare l’incapacità del suo assistito.

Dall’accertamento svolto dal perito, chiamato ad eseguire una complessa analisi psichiatrico-forense sulla persona dell’imputato, è effettivamente emerso che l’uomo è affetto da infermità di mente tale da far escludere totalmente la sua capacità di intendere e di volere al momento dei fatti.

Stante gli elementi emersi e sulla base della diagnosi, il Tribunale Penale Collegiale di Campobasso ha emesso sentenza di assoluzione per non imputabilità dell’uomo, per il quale è stata disposta l’applicazione di una misura di sicurezza.